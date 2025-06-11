В Госдуме бесплатные обеды для школьников назвали вопросом демографии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос бесплатного школьного питания нужно «хорошо просчитать» и понять, есть ли перспектива. Вложенные деньги окупятся, заявил «Газете.Ru» Ярослав Нилов, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Я начну с того, что мы, депутаты фракции ЛДПР, такую инициативу внесли в Государственную думу. Есть предложение, чтобы все дети, независимо от материального положения, имели возможность бесплатно получать горячее питание так же, как это было решено для начальных классов. Решение не принималось из-за серьезных затрат, которые на себя взял федеральный бюджет. Позже этот вопрос все-таки был решен. Надо понимать, что вложенные деньги дадут свой плюс», — сказал он.

Нилов подчеркнул, что вложения снизят нагрузку на систему здравоохранения, поскольку без «нормального питания» страдает здоровье детей. Он объяснил, как рассчитываются бюджетные деньги.

«Надо посчитать, сколько детей, сколько стоит один обед, и умножить на количество детей. Деньги будут [выделены] федеральные. Это приличная сумма, но вложенные деньги дадут свой плюс. Это вопрос демографии, народосбережения, качества жизни, поддержки семей. Самое главное — обеспечение здоровья детей, которые учатся не только в начальной школе, но и в старшей школе, где больше занятий», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что российские школы не перейдут на электронные учебники.