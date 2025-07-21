В Совфеде объяснили, почему россияне делают большие запасы еды

Россияне делают большие запасы еды из-за памяти о кризисах, дефицитах, войнах, революциях, экономических потрясениях. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова, комментируя выявленный экономистами ВШЭ парадокс.

«Большинство россиян склонны делать запасы продовольствия, что серьезно увеличивает расходы. Этому есть вполне объективные причины: достаточно вспомнить, что исторически Россия чаще других стран переживала сложнейшие периоды кризисов, дефицитов, войн, революций, экономических потрясений. Только за последние 17 лет мы пережили четыре полноценных экономических кризиса. Эта память, впитанная поколениями, продолжает влиять на поведение даже в условиях экономического роста, потому что запасы еды мы считаем неким якорем стабильности. Все это плюс суровый климат и короткий сельскохозяйственный сезон побуждают запасаться продуктами, что значительно увеличивает расходы на продовольствие», — отметила сенатор.

По ее словам, российское общество меняется, стремится к повышению качества жизни. Снижение доли расходов на продукты питания потребует комплексных изменений, уверена Епифанова. Она пояснила, что нужны дальнейший рост доходов населения, который позволит людям чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, развитие внутреннего производства качественных продуктов, что снизит зависимость от импорта и стабилизирует цены.

«Если же говорить о переосмыслении привычек, следует понимать, что отношение общества к еде в России особенное. В нашей культуре еда — не просто физиологическая потребность, а ритуал, символ гостеприимства, заботы. Стол в русском доме — это гораздо больше, чем место для трапезы, это пространство для общения. К тому же не все так однозначно даже в определении структуры потребления», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, поход в кафе всей семьей считается видом досуга, а не расходами на продукты. Епифанова добавила, что значительная часть россиян предпочитает готовить дома, объясняя этот приоритет в том числе стремлением вести здоровый образ жизни. При этом все чаще выбираются более дорогие, экологически чистые продукты, что также увеличивает долю расходов. Вроде бы это отказ от досуга в пользу покупки продуктов, но в то же время это вполне можно назвать инвестициями в здоровье, уверена сенатор.

По данным экономистов ВШЭ, россияне на протяжении 20 лет тратят стабильно много на еду, несмотря на то, что уровень жизни в стране вырос. Они назвали это парадоксом. Высокая доля расходов на продукты противоречит сформулированному еще в середине XIX века «Закону Энгеля» и опыту других стран. Это сказывается на качестве жизни россиян, и не позволяет им увеличивать вложения в свое развитие, в образование, здравоохранение и качественный досуг, считают экономисты.

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