Роспотребнадзор предупредил о рисках возникновения новых инфекций

Попова рассказала о рисках новых опасных инфекций
Pixabay

В Роспотребнадзоре видят риски возникновения новых инфекций, в том числе в связи с развитием синтетической биологии. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

Она отметила, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые могут распознать инфекцию за час.

«Это позволяет нам реагировать быстрее. Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения», — сказала Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, Владимир Путин вышел на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора.

В начале сентября Попова рассказала, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Специалисты Роспотребнадзора наблюдают за ним внимательнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами. Чиновница отметила, что ведомство уже шестую неделю фиксирует подъем заболеваемости коронавирусом, но число заболевших «на невысоких цифрах» и у них нетяжелое течение болезни.

Ранее в России создали тест на иммунитет к холере.

