В России создали тест на иммунитет к холере

Роспотребнадзор: в России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере
Максим Захаров/РИА Новости

В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере. Об этом рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума.

«Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации», — рассказала она на полях Восточного экономического форума.

По словам Поповой, новая система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, то есть определить, как давно человек заразился и как давно он переболел холерой, что помогает углубить эпидемиологический анализ.

В августе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 2025 году в РФ зафиксировали четыре случая холеры.

ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема форума — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

По итогам форума сообщалось, что в этом году в нем приняли участие более 8 400 человек.

Ранее врач рассказал, какое самое опасное кишечное заболевание можно подхватить в водоемах.

