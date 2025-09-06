На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с новыми геновариантами коронавируса

Попова: новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую картину
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую картину, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус стал сезонным заболеванием. Специалисты продолжают наблюдать за ним гораздо более плотно, чем за другими респираторными сезонными вирусами. Попова добавила, что ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, количество заболевших находится «на невысоких цифрах», у них нетяжелое течение болезни. Новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину.

«Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно», — рассказала Попова.

В августе в пресс-службе ведомства рассказали, что вакцина от гриппа не защитит от нового варианта коронавируса «стратус». В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцина против гриппа содержит штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них.

Ранее россиянам спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом.

