На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, чем займется Путин в День работников санэпидслужбы

Путин 15 сентября свяжется с новыми лабораториями Роспотребнадзора
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, президент Владимир Путин выйдет на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава службы Анна Попова доложит Путину о развитии и модернизации ведомства и ходе проекта «Санитарный щит». В его рамках по инициативе главы государства с 2021 года укрепляется система защиты от эпидемий, предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности.

В начале сентября Попова рассказала, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Специалисты Роспотребнадзора наблюдают за ним внимательнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами. Чиновник отметила, что ведомство уже шестую неделю фиксирует подъем заболеваемости коронавирусом, но число заболевших «на невысоких цифрах» и у них нетяжелое течение болезни.

Ранее бывшего главу минздрава Польши избили из-за COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами