В Кремле рассказали, чем займется Путин в День работников санэпидслужбы

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, президент Владимир Путин выйдет на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава службы Анна Попова доложит Путину о развитии и модернизации ведомства и ходе проекта «Санитарный щит». В его рамках по инициативе главы государства с 2021 года укрепляется система защиты от эпидемий, предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности.

В начале сентября Попова рассказала, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Специалисты Роспотребнадзора наблюдают за ним внимательнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами. Чиновник отметила, что ведомство уже шестую неделю фиксирует подъем заболеваемости коронавирусом, но число заболевших «на невысоких цифрах» и у них нетяжелое течение болезни.

