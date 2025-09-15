Обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска подал заявление об отставке

Мэр Красноярска Владислав Логинов, которого обвиняются в получении взятки на сумму более 180 млн рублей, подал заявление об отставке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Красноярский городской совет депутатов.

По словам источника агентства, проект соответствующего постановления рассмотрят на сессии 16 сентября.

9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

На следующий день суд в Москве избрал Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом мэр Красноярска во время судебного заседания отказался признать вину в получении взятки. Впоследствии он подал апелляционную жалобу, однако Московский городской суд постановил оставить решение об аресте чиновника без изменений. 30 июля Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста, сообщали журналисты РИА Новости.

Ранее журналисты узнали, что осужденный за взяточничество бывший губернатор Сахалинской области осваивает в колонии новую профессию.