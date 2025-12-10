США провели военную операцию близ Венесуэлы

Два самолета-истребителя F/A-18 военно-морских сил США совершили получасовой полет над водами у побережья Венесуэлы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что этот полет стал самым близким приближением военных самолетов США к воздушному пространству латиноамериканского государства.

В Министерстве войны США заявили, что этот короткий полет носил «плановый тренировочный характер» и был направлен на показ боевых возможностей самолетов.

Однако собеседник агентства не уточнил, были ли истребители вооружены, подчеркнув при этом, что операция полностью осуществлялась над международными водами.

С сентября 2025 года силы США начали наращивать свое присутствие в Карибском регионе и наносить рядом с побережьем Венесуэлы удары по судам, которые, по мнению американских властей, связаны с контрабандой наркотиков. К 1 ноября в Карибском бассейне США сосредоточили группировку в 16 тысяч человек, писали СМИ. А в конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Ранее Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены».