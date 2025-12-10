В Европе признали промахи в помощи Украине

Высказывания президента США Дональда Трампа о бездействии стран Запада в вопросе решения конфликта на Украине есть определенная правда. Раздражение американского лидера в отношении европейских чиновников усиливается с каждым днем, пишет Politico, со ссылкой на неназванного чиновника.

«Он [Дональд Трамп] говорит, что мы [Европа] не эффективны и в этих словах есть доля правды,», — отметил собеседник издания.

Европейские страны, по его мнению, в настоящий момент начали действовать, но слишком поздно осознали, что «сами являются решением собственных проблем». Отмечается, что страны НАТО разработали инициативу по закупке американского оружия для Украины, но теперь столкнулись с новой проблемой: они пытаются изо всех сил убедить Бельгию согласиться на использование российских замороженных активов на нужды Киева.

До этого президент Трамп заявлял, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее в Европе оценили обвинения Трампа из-за урегулирования на Украине.