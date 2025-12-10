На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе признали промахи в помощи Украине

Politico: в словах Трампа о бездействии Европы по Украине есть правда
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высказывания президента США Дональда Трампа о бездействии стран Запада в вопросе решения конфликта на Украине есть определенная правда. Раздражение американского лидера в отношении европейских чиновников усиливается с каждым днем, пишет Politico, со ссылкой на неназванного чиновника.

«Он [Дональд Трамп] говорит, что мы [Европа] не эффективны и в этих словах есть доля правды,», — отметил собеседник издания.

Европейские страны, по его мнению, в настоящий момент начали действовать, но слишком поздно осознали, что «сами являются решением собственных проблем». Отмечается, что страны НАТО разработали инициативу по закупке американского оружия для Украины, но теперь столкнулись с новой проблемой: они пытаются изо всех сил убедить Бельгию согласиться на использование российских замороженных активов на нужды Киева.

До этого президент Трамп заявлял, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее в Европе оценили обвинения Трампа из-за урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами