Политолог заявил, что США хотят разрушения либеральной демократии в Европе

Новая стратегия президента США Дональда Трампа в области национальной безопасности направлена ​​на уничтожение либеральной демократии в том виде, в каком мы ее знаем. Такое мнение высказал профессор международных отношений имени Стэнли Уэйда Шелтона в Университете Джорджии и автор книги «Крайне правые сегодня» Кас Мюдде в статье для The Guardian.

«В тот же день, когда Дональд Трамп получил свою специально изготовленную «премию мира» от своего нового приятеля, президента ФИФА «Джонни» Инфантино, его администрация опубликовала столь же помпезную стратегию национальной безопасности. Этот относительно короткий документ пропитан духом Трампа и трампизма. Он начинается с типично скромного утверждения о том, что президент вывел «нашу страну — и весь мир — из состояния, близкого к катастрофе и бедствию», — пишет Мадде.

Он отмечает, что даже если эта стратегия в основном формализует текущие действия и заявления президента США и его администрации, к ней следует прислушаться как к предупреждению для всего мира, и Европы в частности.

Весь раздел документа, посвященный Европе, пропитан десятилетиями европейской крайне правой идеологией и пропагандой. ЕС и миграционная политика обвиняются в «преобразовании континента и создании конфликтов, цензуре свободы слова и подавлении политической оппозиции, резком падении рождаемости и потере национальной идентичности и уверенности в себе».

Согласно документу, если нынешние тенденции сохранятся, континент станет неузнаваемым через 20 лет.

«Нынешнее правительство США считает, что его национальной безопасности лучше всего служит разрушение либеральной демократии в Европе. Другими словами, США – это не (просто) невольный союзник, это добровольный противник. Пора действовать соответственно», — считает автор книги «Крайне правые сегодня».

Ранее Боррель заявил, что стратегия нацбезопасности США объявляет политическую войну ЕС.