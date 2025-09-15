На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На кандидата от КПРФ, схватившего секретаря избиркома за руку, составили протокол о побоях

На коммуниста Смирнова завели материал о побоях после инцидента на выборах в Астрахани
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

На кандидата в депутаты Астраханской городской думы от КПРФ Андрея Смирнова полицейские составили административный материал по статье «Побои» после инцидента на избирательном участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что Смирнов повел себя агрессивно: он попытался забрать у секретаря комиссии документы с персональными данными избирателей и схватил женщину за руку.

Глава облизбиркома Владимир Яковлев заявил, что после случившегося проводится проверка. Он упомянул, что Смирнов в прошлом состоял в «группе [Алексея] Навального и относится к более радикальному крылу местного отделения КПРФ».

14 сентября было единым днем голосования в 81 регионе России. В субъектах прошли более 5 тыс. избирательных кампаний, в ходе них планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей. Во время голосования полиция получила 739 сообщений о возможных нарушениях.

Ранее челябинец пришел голосовать в костюме лабубу.

