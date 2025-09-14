В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов

С начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи уведомлений о возможных нарушениях, большая часть из них — в дни голосования, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 739 из 1,2 тыс. жалоб поступили в дни голосования с 12 по 14 сентября. В основном они касаются нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции и нарушением порядка.

Габдурахманов добавил, что существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать, зафиксировано не было.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что легитимность выборов в единый день голосования в 2025 году обеспечена. Также она обратилась в Общественную палату РФ с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее в ЦИК сообщили о многочисленных хакерских атаках во время выборов.