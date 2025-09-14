Челябинец пришел на выборы в костюме лабубу

В Челябинской области мужчина пришел на выборы в костюме лабубу

В Чесменском районе Челябинской области мужчина пришел в избирательный участок для голосования в костюме лабубу. Об этом сообщается в официальной группе областной избирательной комиссии на странице во «ВКонтакте».

В публикации говорится, что мужчина приподнял маску, чтобы члены комиссии смогли подтвердить его личность с фото в паспорте, после чего спокойно опустил бюллетень в урну. Процедура проведения голосования была полностью соблюдена — голос избирателя будет учтен.

Голосование проводится в рамках основного дня выборов депутатов заксобрания Челябинской области восьмого созыва и представительных органов местного самоуправления.

Похожий случай произошел в Новгородской области. На избирательный участок в гимназии «Исток» пришла девушка в ростовом костюме лабубу. Девушка не стала принимать участия в голосовании. Вместо этого она забрала поднос с пирожками и угостила ими детей во дворе.

Единый день голосования охватывает 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов.

Ранее в РФ завели уголовные дела из-за сообщений о происшествиях на выборах.