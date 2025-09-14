Памфилова рассказала, как кандидат в депутаты сорвал голосование в Астрахани

На выборах в городскую думу Астрахани произошел скандал: кандидат в депутаты Андрей Смирнов вступил в перепалку с секретарем избирательной комиссии на одном из участков, фактически сорвав голосование. Об этом рассказала председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, Смирнов заявился на участок № 435 в Трусовском районе и потребовал от секретаря комиссии какие-то документы без уточнения. Затем он попытался забрать бумаги со стола, но женщина не дала ему этого сделать.

«Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную придвинувшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль», — описала ситуацию Памфилова.

Секретарю помогли подоспевшие полицейские, но голосование в последний час работы участка было фактически сорвано. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

14 сентября в России стартовал единый день голосования, который охватывает 81 регион страны, где проходит более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.

Ранее сообщалось о случае в Новгородской области, где девушка пришла на выборы в костюме лабубу.