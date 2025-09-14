На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России завершился единый день голосования

Памфилова: единый день голосования завершился во всех регионах России
Ирина Семенова/РИА Новости

Единый день голосования (ЕДГ) подошел к концу во всех субъектах федерации, где он проходил, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

«Единый день голосования — 2025 официально завершен», — заявила она.

До этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов заявил, что ведомство возбудило 11 уголовных дел во время ЕДГ.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена, а избиратели проявили высокую активность.

Ранее в МВД РФ сообщили о попытках совершения терактов на избирательных участках.

