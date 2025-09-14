В Ленобласти на место схода вагонов с рельсов направили аварийные поезда

Дрозденко: два поезда направили к месту схода вагонов с рельсов в Ленобласти

Два аварийно-восстановительных поезда направили к месту схода вагонов товарного состава с рельсов в Лужском районе Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, поезда направили из Санкт-Петербурга.

В заявлении уточняется, что с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. В результате инцидента никто не пострадал.

«Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек», — говорится в сообщении.

Утром 14 сентября Дрозденко заявил, что на железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

Спустя несколько часов в районе станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области с рельсов сошел еще один тепловоз. Машиниста зажало в кабине, спасателям удалось его деблокировать и передать бригаде скорой помощи. Но врачи не смогли ничем ему помочь.

