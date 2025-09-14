На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти погиб машинист в результате аварии с тепловозом

Дрозденко: тепловоз сошел с рельсов у Семрино в Ленобласти, машинист погиб
true
true
true
close
Сергей Булкин/ТАСС

Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, по факту инцидента организованы восстановительные работы.

«Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — рассказал губернатор.

Дрозденко добавил, что в области усилили работу правоохранителей для обеспечения безопасности на всех видах транспорта. К месту аварии были направлены дополнительные силы для быстрого восстановления движения составов.

На данный момент увеличено количество автобусов на направлении ЛугаГатчина — Петербург.

До этого Telegram-канал 112 писал, что в Челябинске трамвай сошел с рельсов, пока девушка-водитель снимала видео. Она решила снять контент за рычагом, но вагон сошел с рельсов. Вагоновожатая дала фору на трамвае №22, но в районе депо попыталась уйти во дворы. По информации журналистов, никто не пострадал.

Ранее подростки на угнанном трамвае разгромили семь машин и подземный переход в Софии.

