В российском регионе сошли с рельсов три вагона товарного поезда

Дрозденко: в Лужском районе Ленобласти сошли с рельсов три вагона товарного поезда

В Лужском районе Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного поезда. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Работают правоохранительные органы. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», — рассказал он.

После инцидента движение электричек на участке движения Сиверская — Луга временно отменены.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два, позднее РИА Новости сообщило, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 метров друг от друга.

При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате чего пострадали обнаружившие их сотрудники. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.

Ранее поезд с боеприпасами для ВС РФ попал под обстрел ВСУ.