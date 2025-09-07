В Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов

SVT: в Швеции из-за проливного дождя сошел с рельсов поезд с боеприпасами

В Швеции из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда, сошел с рельсов поезд с боеприпасами. Об этом сообщает телекомпания SVT.

«Недалеко от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель», — говорится в материале.

Пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон уточнил, что в части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи.

Опасные грузы передадут экстренным службам. После этого место происшествия очистят для более детальной оценки ущерба.

До этого в американском штате Техас сошел с рельсов поезд, предположительно, с «опасным грузом». Крушение произошло в небольшом городке Гордон в округе Пало-Пинто. В результате 35 цистерн и грузовых вагонов сошли с рельсов, некоторые из них загорелись.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии.