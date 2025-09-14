На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Болгарии прошли акции протеста против введения в оборот евро

БTA: в Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро
Depositphotos

В Болгарии прошли акции протеста против введения в оборот евро. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

«Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу», — говорится в сообщении.

Костадинов заявил, что отставка правительства поможет спасти национальную валюту Болгарии — болгарский лев.

В июле депутаты Европарламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Решение приняли на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

До этого болгарский политик Коста Стоянов заявил, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе. Ему выгодно, чтобы страна вступила в еврозону, поскольку тогда у Болгарии освободится более 20 млрд левов (€10 млрд) — эти деньги Брюссель вложит в экономику ЕС, отметил Стоянов.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.

