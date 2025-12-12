На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комментатор Орлов заявил, что Сафонов следует советской школе

Спортивный комментатор Геннадий Орлов провел параллель между вратарем парижского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и вратарской школой СССР, передает «Радио Зенит».

«Сафонов — молодец! Несколько раз спас «ПСЖ», получил высокую оценку, как для вратаря. Он способный вратарь. Вообще, вратарская школа идет из СССР. Вот Лев Яшин был первым вратарем, кто получил «Золотой мяч». Он был признан лучшим вратарем столетия — какая слава нашей вратарской школы! А Сафонов — продолжение этой школы», — заявил Орлов.

Встреча «ПСЖ» с испанским «Атлетиком» завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Ранее Сафонову предрекли место в основе «ПСЖ».

