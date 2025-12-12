На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко положительно высказался о действиях Трампа

Лукашенко заявил, что ему нравятся действия Трампа в последнее время
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая американскую делегацию в Минске, выразил свое позитивное отношение к действиям президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями», – высказался Лукашенко.

Белорусский лидер поздравил главу американской делегации Джона Коула с назначением на должность спецпосланника США в Белоруссии.

«Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем», — отметил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, предложенный США мирный план по Украине имеет потенциал и может служить хорошей отправной точкой для переговорного процесса. Он отметил, что этот материал стоит взять в работу, подчеркнув необходимость его детальной проработки.

Белорусский лидер считает, что план был составлен в сжатые сроки, что требует внесения корректировок и представления его в более понятном и проработанном виде. Лукашенко подчеркнул, что вопросы территориального урегулирования должны быть максимально конкретизированы, «до метра, километра, до мелочи».

Ранее Лукашенко поинтересовался, ходят ли западные политики к психиатру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами