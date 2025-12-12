Лукашенко положительно высказался о действиях Трампа

Лукашенко заявил, что ему нравятся действия Трампа в последнее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая американскую делегацию в Минске, выразил свое позитивное отношение к действиям президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями», – высказался Лукашенко.

Белорусский лидер поздравил главу американской делегации Джона Коула с назначением на должность спецпосланника США в Белоруссии.

«Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем», — отметил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, предложенный США мирный план по Украине имеет потенциал и может служить хорошей отправной точкой для переговорного процесса. Он отметил, что этот материал стоит взять в работу, подчеркнув необходимость его детальной проработки.

Белорусский лидер считает, что план был составлен в сжатые сроки, что требует внесения корректировок и представления его в более понятном и проработанном виде. Лукашенко подчеркнул, что вопросы территориального урегулирования должны быть максимально конкретизированы, «до метра, километра, до мелочи».

