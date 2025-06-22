Европейский союз (ЕС) пытается втянуть Болгарию в альянс из-за острой нехватки денег. Об этом заявил болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе. Ему выгодно, чтобы страна вступила в еврозону, поскольку тогда у Болгарии освободится более 20 млрд левов (€10 млрд) — эти деньги Брюссель вложит в экономику ЕС, отметил Стоянов.

Он сообщил, что Евросоюз насильно втягивает страну в свой состав, не считаясь с волей болгар, 80% которых выступают против уничтожения местной валюты.

4 июня в Народном собрании Болгарии произошла потасовка между депутатами в связи с разрешением на вступление страны в еврозону. Во время заседания парламента депутаты от партии «Возрождение» заблокировали доступ к трибуне. По словам лидера партии, Костадина Костадинова, этот день является «черным днем для Болгарии», а присоединение к еврозоне равносильно предательству.

В тот же день Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года. Таким образом, Болгария станет 21-й страной, вошедшей в зону единой валюты.

31 мая тысячи болгар вышли на улицы Софии и других городов, протестуя против перехода на евро. Сообщалось, что демонстрацию в поддержку национальной валюты лева поддержали партии «Возрождение», «Величие», МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.