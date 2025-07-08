Европарламент одобрил присоединение Болгарии к еврозоне

ЕП: Болгария присоединится к еврозоне с 1 января 2026 года

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Такое решение приняли на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляцию голосования опубликовали на сайте парламента.

Так, за присоединение к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69, еще 79 депутатов воздержались от решения.

«‎Болгария готова присоединиться к валютному союзу», — сказала депутат от Европейской народной партии (ЕНП), докладчик Европарламента по теме присоединения страны к зоне евро Ева Майдел.

Также ряд парламентариев потребовали перенести голосование, обосновав это тем, что Майдел разделяет политические взгляды правительства страны, что может говорить об ангажированности с ее стороны. Однако ЕП отклонил эту инициативу.

22 июня болгарский политик Коста Стоянов заявил, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе. Ему выгодно, чтобы страна вступила в еврозону, поскольку тогда у Болгарии освободится более 20 млрд левов (€10 млрд) — эти деньги Брюссель вложит в экономику ЕС, отметил Стоянов.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.