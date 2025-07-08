На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европарламент одобрил присоединение Болгарии к еврозоне

ЕП: Болгария присоединится к еврозоне с 1 января 2026 года
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Такое решение приняли на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляцию голосования опубликовали на сайте парламента.

Так, за присоединение к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69, еще 79 депутатов воздержались от решения.

«‎Болгария готова присоединиться к валютному союзу», — сказала депутат от Европейской народной партии (ЕНП), докладчик Европарламента по теме присоединения страны к зоне евро Ева Майдел.

Также ряд парламентариев потребовали перенести голосование, обосновав это тем, что Майдел разделяет политические взгляды правительства страны, что может говорить об ангажированности с ее стороны. Однако ЕП отклонил эту инициативу.

22 июня болгарский политик Коста Стоянов заявил, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе. Ему выгодно, чтобы страна вступила в еврозону, поскольку тогда у Болгарии освободится более 20 млрд левов (€10 млрд) — эти деньги Брюссель вложит в экономику ЕС, отметил Стоянов.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами