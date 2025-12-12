На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший пастух, отсидевший срок за кражу 30 коров, похитил лошадей и вновь попался

Оренбуржец отсидел за кражу 30 коров и попался с ворованными лошадьми
Shutterstock

Житель Оренбургской области отсидел срок за кражу 30 коров и попался с 19 ворованными лошадьми. Об этом стало известно kp.ru.

Аскар Ж. из Новоорского района оказался на скамье подсудимых в третий раз. Первый срок он получил в 24 года, тогда ему дали 4 года колонии за кражу документов и угрозу применения насилия к полицейскому в Москве.

Мужчина вернулся в родную деревню спустя три года и стал пастухом. Односельчане хвалили его за заботу о стаде, пока в 2017 году вместе с подельником Аскар не похитил 30 коров и быков.

Целый месяц они прятали скот в поле и распродавали по заниженной цене. Животных нашли изможденными в ноябре. Было уставлено, что похитителем является Аскар, он отбыл четыре года строгого режима.

Мужчина пробыл на воле чуть больше трех лет и вместе с подельниками украл 19 лошадей у жителя поселка Сара в Кувандыкском муниципальном округе. Вернуть животных хозяину помог GPS-трекер в гриве коня.

Фигуранты пытались обжаловать арест, но областной суд им в этом отказал. Подельникам грозит до 10 лет колонии.

Ранее два школьника из российского села украли чужих куриц и коз, чтобы создать свою ферму.

