В Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке

Спикер парламента Болгарии Наталья Киселова прервала заседание законодательного органа из-за спора вокруг предложения об ограничении преподавания русского языка в болгарских школах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Народное собрание было ввергнуто в беспорядок во время пленарного заседания, когда разгорелся бурный спор между... партией «Возрождение» и депутатом Манолом Пейковым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пейков сорвал заседание и вынудил Киселову вмешаться, она отключила его микрофон и объявила перерыв. В ходе заседания заместитель лидера партии «Возрождение» Цончо Ганев заявил, что ограничение русского языка приведет к беспорядкам, приведя в пример ситуацию на Украине.

29 мая сейм (парламент) Латвии утвердил поправки к регламенту, по которым депутаты обязаны использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык. Согласно новым правилам, использование любых других языков в здании сейма считается нарушением закона. Изменения касаются как внутреннего общения между депутатами, так и их внешней коммуникации в парламентских помещениях.

Ранее в Минобрнауки напомнили мигрантам о бесплатных ресурсах для изучения русского.