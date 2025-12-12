На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Меладзе запретили выступать в Киргизии

Mash: в Киргизии запретили проводить концерт певца Валерия Меладзе
close
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

В Киргизии запретили проводить концерт Валерия Меладзе и добавили музыканта в черный список. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнитель планировал провести концерт в рамках тура в честь стран 60-летия в Средней Азии. Для проведения мероприятия Меладзе должен был написать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. Музыкант сделал все необходимое и в обращении написал, что обещает исключить «политические эксцессы», а также обратил внимание на уважение и глубокую любовь к народам государств.

В ответ на письмо Киргизия сразу ответила отказом. При этом Казахстан и Узбекистан согласились принять артиста.

В посте говорится, что Меладзе пытался найти способ выступить в России, однако все площадки не согласились на проведение его концертов.

В конце ноября Меладзе спел на одной сцене с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Молдавии. По данным SHOT, концерт проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля, для посетителей концерт был бесплатным.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.

