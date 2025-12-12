С нижегородского экс-мэра Сорокина взыскали более 1,4 млрд рублей

С осужденного на 10 лет тюрьмы бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскали более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По результатам судебного рассмотрения суд принял решение о взыскании с ответчиков более 1,4 млрд рублей», — говорится в заявлении.

В начале сентября с Сорокина было взыскано более 1 млрд рублей в доход государства.

Политик в 2019 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за взятку, похищение человека и пособничество в превышении полномочий. Также его приговорили к выплате штрафа в размере 460,8 млн руб.

В 2004 году сотрудники полиции увезли в лес и допросили с пристрастием Александра Новоселова, чтобы получить от него информацию о заказчиках покушения уже на Сорокина. В 2013 году Сорокин получил некоторую «услугу имущественного характера», а в 2019 году его знакомый Мансур Садеков попытался передать взятку в размере 30 млн руб. руководству ЗАО «Вектрон», чтобы та не оспаривала победу в аукционе фирмы «Инградстрой».

