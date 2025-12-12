Стало известно, сколько обращений поступило к прямой линии с Путиным

Штаб Народного фронта принял уже свыше миллиона обращений россиян к президенту перед предстоящей программой «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а также Свердловская и Ростовская области. Всего было принято и обработано более 1 млн обращений в различных форматах. При этом наиболее популярным способом, по данным телеканала «Россия 24», остается звонок в кол-центр.

Кроме того, россияне могут оставить обращение при помощи мессенджера Max, социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», мобильного приложения и сайта «Москва – Путину», а также сообщений в форматах SMS или ММS.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфире 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов и обращений стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится вплоть до окончания программы. Федеральные телеканалы, согласно программе передач, закладывают на нее три часа.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее Песков отметил большой интерес россиян к прямой линии Путина.