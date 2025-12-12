На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский канал начал титровать Зеленского как «так называемого президента Украины»

НТВ титрует Зеленского как «так называемого президента Украины»
НТВ

Российский телеканал НТВ начал титровать президента Украины Владимира Зеленского как «так называемого президента Украины». Так было в выпуске программы «Место встречи», вышедшей в эфир накануне.

На соответствующем кадре можно увидеть титр во время выступления украинского лидера.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.

9 декабря 2025 года украинский глава заявил о своей готовности провести президентские выборы в стране, но при соблюдении ряда условий. Ключевым условием, по его словам, является разработка механизма организации голосования для военнослужащих, находящихся на передовой.

Однако для начала выборной кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. По словам Зеленского, ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Катер раскрыл планы Зеленского по реорганизации ВСУ.

