На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Городские службы предупредили москвичей о гололедице
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан об усилении ветра и гололедице на дорогах 13 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса.

«По прогнозам синоптиков, после 00.00 и до 21:00 13 декабря в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 - 17 м/с, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы», — отмечается в сообщении.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о резком ухудшении погоды в Москве.

По его словам, город накроют гололедица, дождь, мокрый снег, порывистый ветер и снижение видимости. Он пояснил, что предупреждение о сложных и опасных условиях связано с прохождением ярко выраженного фронтального раздела. По прогнозу, ветер может усилиться до 15 м/с, а мокрый снег будет налипать на поверхности.

Главным риском синоптик назвал сильную гололедицу. Под свежим снегом, по его словам, дороги и тротуары станут особенно скользкими. Это осложнит передвижение не только автомобилистам, но и пешеходам.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе прогнозируется усиление ветра до 17м/с, местами пройдут дождь и снег, а во второй половине пятницы столбики термометров опустятся до -1°C. При этом на дорогах образуется гололедица. В комплексе отметили, что 13 и 14 декабря температура воздуха опустится до -9°C.

Ранее снегопад в Перми привел к задержке авиарейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами