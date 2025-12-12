Комбрига ВСУ заочно осудили в России на 19 лет

Украинского военного заочно осудили на 19 лет за атаки Белгородской области

Комбриг Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Нащубский заочно осужден в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

«Суд вынес заочный приговор в отношении подполковника Нащубского. Он признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый осуществлял террористическую деятельность с целью устрашения населения. В результате атак не регион несколько человек получили ранения, одного из них не удалось спасти.

В данный момент Нащубский объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого военный суд заочно приговорил командира украинской армии Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы. Следствие выяснило, что командир 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» ВСУ в январе 2024 года приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными в районе поселка Яблоново в Белгородской области.

Ранее разведчика ВСУ Кочаряна осудили за теракты в Белгородской области.