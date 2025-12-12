На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Комбрига ВСУ заочно осудили в России на 19 лет

Украинского военного заочно осудили на 19 лет за атаки Белгородской области
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Комбриг Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Нащубский заочно осужден в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

«Суд вынес заочный приговор в отношении подполковника Нащубского. Он признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый осуществлял террористическую деятельность с целью устрашения населения. В результате атак не регион несколько человек получили ранения, одного из них не удалось спасти.

В данный момент Нащубский объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого военный суд заочно приговорил командира украинской армии Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы. Следствие выяснило, что командир 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» ВСУ в январе 2024 года приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными в районе поселка Яблоново в Белгородской области.

Ранее разведчика ВСУ Кочаряна осудили за теракты в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами