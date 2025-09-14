На Украине из-за детонации боеприпаса произошел взрыв в поезде

Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом следовал пассажирский поезд Харьков-Перемышль», — говорится в сообщении.

В результате взрыва была повреждена контактная сеть. Сотни пассажиров поезда были эвакуированы в лесополосу. Информации о пострадавших не поступала.

В ночь на 14 сентября взрыв прогремел на нефтебазе, расположенной в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. В ведомстве заявили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Удар был нанесен по позициями живой силы и техники противника в 149 районах.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины.