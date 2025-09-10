Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины

В результате массированного удара российской армии в ночь на среду поражены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На данных предприятиях <...> осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов <...> Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет об военных объектах в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. В ведомстве заявили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Под удар попали и склады с оружием и техникой, военные аэродромы и две станции ПВО. Армия РФ поразила также пункты временной дислокации военных противника в 149 районах.

