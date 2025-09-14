На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье мужчины напали с ножом на контролеров электрички

Трое мужчин напали на контролеров электрички Волоколамск — Серпухов
Elena Mayorova/Global Look Press

Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров электрички ВолоколамскСерпухов в Подмосковье. Об этом сообщили в транспортной полиции.

«Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта», — пояснили в ведомстве.

Информацию передали дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Нарушителей порядка задержали, заведено уголовное дело.

Недавно пассажирка метро напала на женщину в Петербурге. Инцидент произошел на синей ветке, на станции «Московские ворота». Девушка случайно толкнула 51-летнюю пассажирку. Недовольная ситуацией женщина схватилась за нож и нанесла пострадавшей три удара.

До этого в США мужчина напал с ножом на украинку в метро. Во время поездки он сидел позади девушки, но в какой-то момент встал и нанес ей несколько ударов. Пострадавшая не выжила.

Ранее в Кузбассе мужчина нанес знакомому 187 ударов ножом и топором.

