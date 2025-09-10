На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нанес 187 ударов»: в Кузбассе мужчина зарубил топором знакомого и попал под следствие

В Кузбассе мужчина нанес знакомому 187 ударов ножом и топором
Shutterstock/evgeniykleymenov

В Прокопьевске 37-летнего местного жителя подозревают в жестокой расправе над знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области.

По предварительной информации, в ночь на 8 сентября в одной из квартир дома на улице Стартовой между знакомыми случился конфликт на бытовой почве. Один из мужчин вспылил и набросился на другого.

«В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее 187 ударов ножом, топором и другими предметами в область головы, туловища и конечностей», — рассказали в ведомстве.

После этого агрессор перенес раненого знакомого в подъезд. Мужчина не выжил. Утром его нашли соседи.

«На допросе у следователя фигурант дал последовательные показания, которые подтвердил в ходе проверки на месте. Ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу», — добавили в СК.

Кузбассовцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Ямале мужчина расправился с женой с помощью шланга для душа.

