В метро Петербурга пассажирка напала с ножом на девушку

В Петербурге пассажирку с ножом задержали после нападения на девушку в метро

Пассажирка метро напала на женщину в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на синей ветке, на станции «Московские ворота». По данным портала, девушка случайно толкнула 51-летнюю пассажирку. Недовольная ситуацией женщина схватилась за нож и нанесла пострадавшей три удара.

В результате девушка попала в больницу. Женщину передали полиции. Отмечается, что подозреваемая не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным других местных СМИ, задержанная не стала объяснять причины такого поведения. Ранее участницы конфликта знакомы не были.

До этого в США мужчина напал с ножом на украинку в метро. Во время поездки он сидел позади девушки, но в какой-то момент встал и нанес ей несколько ударов. Пострадавшая не выжила.

По словам матери подозреваемого, у него диагностировали шизофрению, он не должен был разгуливать по улицам.

Ранее в московском метро женщина отказалась снимать никаб и якобы попала в полицию.