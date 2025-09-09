«Ему нельзя было разгуливать по улицам»: мать отказалась от убийцы украинки в США

Мать 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна, которого подозревают в убийстве украинки Ирины Заруцкой, заявила, что ее сын страдает от психического заболевания. Об этом пишет New York Post.

По словам женщины, Декарлосу диагностировали шизофрению и ему ни в коем случае нельзя было разгуливать по улицам.

Как пишет издание, мужчину не меньше 14 раз арестовывали в Северной Каролине за различные преступления, начиная от нападения и хранения огнестрельного оружия и заканчивая тяжкими преступлениями, совершенными в 2007 году.

В статье New York Post говорится о том, что мировой судья освободил из под стражи Брауна «под письменного обещание» явиться в суд, несмотря на почти двадцатилетнее криминальное прошлое и психическое заболевание.

22 августа бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Ранее в США стали собирать деньги на адвоката для убийцы украинской беженки.