В России продолжат эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ

Минпросвещения: эксперимент с двумя предметами на ОГЭ будет продолжен
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Эксперимент со сдачей только двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) будет продолжен. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Согласно сообщению ведомства, министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание по итогам эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. По итогам обсуждения принято решение продлить эксперимент на 2025–2026 учебный год.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

4 июля Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Ранее Рособрнадзор назвал дату итогового сочинения в 11-х классах.

