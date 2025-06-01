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В Госдуме предложили отменить ОГЭ

В Госдуме предложили отменить ОГЭ и вернуть классические школьные экзамены
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение отменить основной государственный экзамен (ОГЭ). Об этом пишет РИА Новости.

Вместо него парламентарии предлагают вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. По их мнению, отмена ОГЭ поможет снизить стресс у школьников, повысить ответственность учителей и сэкономить бюджетные средства. Они считают, что возвращение к классической форме экзаменов укрепит доверие между учителями, учениками и родителями.

Миронов добавил, что с традиционными экзаменами можно будет реально проверить знания учеников, а не их способность заучивать тесты. Он добавил, что обещания привести содержание ОГЭ и ЕГЭ в соответствие с программой остаются невыполненными, а семьи продолжают тратить деньги на репетиторов.

«Если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения», — обратил внимание Миронов.

Политик подчеркнул, что партия последовательно выступает против ОГЭ и ЕГЭ. Он отметил, что ОГЭ, по сути, не влияет на дальнейшее обучение, но вызывает у девятиклассников не меньший стресс. По его словам, подготовка к ОГЭ превращается в «натаскивание» на шаблонные задания, а учебный процесс в 9 классе страдает.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об отсутствии предложений по альтернативам ЕГЭ.

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