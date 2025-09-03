На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор назвал дату итогового сочинения в 11-х классах

Рособрнадзор: итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 3 декабря 2025 года
true
true
true
close
Pixabay

Итоговое сочинение, которое является обязательным для допуска учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации (ГИА), пройдет 3 декабря 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля.

В ведомстве напомнили, что по правилам сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля.

«В текущем учебном году эти дни приходятся на 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля», — отмечается в сообщении.

4 июля Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) в России в настоящее время не рассматривается. В ведомстве отметили, что формат ОГЭ похож на ЕГЭ по структуре и требованиям — экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Ранее заслуженный педагог не поддержал идею сократить срок школьного обучения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами