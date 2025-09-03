Рособрнадзор назвал дату итогового сочинения в 11-х классах

Итоговое сочинение, которое является обязательным для допуска учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации (ГИА), пройдет 3 декабря 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля.

В ведомстве напомнили, что по правилам сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля.

«В текущем учебном году эти дни приходятся на 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля», — отмечается в сообщении.

4 июля Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) в России в настоящее время не рассматривается. В ведомстве отметили, что формат ОГЭ похож на ЕГЭ по структуре и требованиям — экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Ранее заслуженный педагог не поддержал идею сократить срок школьного обучения.