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В Минпросвещения отвергли планы по отмене ОГЭ

Минпросвещения: вопрос отмены ОГЭ в России не рассматривается
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) в России в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду».

В ведомстве также указали, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации (ГИА), проводимой непосредственно образовательными организациями, министерство полагает нецелесообразным.

В письме отмечается, что формат ОГЭ похож на ЕГЭ по структуре и требованиям — экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Кроме того, уточняется, что экзамены, независимо от формата, вызывают волнение и стресс. Главная задача выпускника — научиться справляться с этим и демонстрировать свои знания и умения. В этом ему должны помочь родители, учителя и школьный психолог.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение отменить основной государственный экзамен. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об отсутствии предложений по альтернативам ЕГЭ.

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