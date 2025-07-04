В Минпросвещения отвергли планы по отмене ОГЭ

Вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) в России в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду».

В ведомстве также указали, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации (ГИА), проводимой непосредственно образовательными организациями, министерство полагает нецелесообразным.

В письме отмечается, что формат ОГЭ похож на ЕГЭ по структуре и требованиям — экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Кроме того, уточняется, что экзамены, независимо от формата, вызывают волнение и стресс. Главная задача выпускника — научиться справляться с этим и демонстрировать свои знания и умения. В этом ему должны помочь родители, учителя и школьный психолог.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение отменить основной государственный экзамен. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об отсутствии предложений по альтернативам ЕГЭ.