Стало известно, сколько человек пострадали при пожаре в больнице в Тамбове

МЧС РФ: при пожаре в психиатрической больнице в Тамбове пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате пожара в психиатрической больнице в Тамбове. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Тамбовской области в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли семь единиц специальной техники, включая две автолестницы. До того как на место происшествия прибыли представители экстренных служб, сотрудники медицинского учреждения эвакуировали из здания 49 человек.

«Огнеборцы <...> ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что причины и обстоятельства пожара должны будут установить дознаватели МЧС РФ. Они организовали процессуальную проверку по факту произошедшего.

Также проверку начали сотрудники прокуратуры. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

10 сентября в Таганрогском государственном радиотехническом университете в Ростовской области произошел пожар площадью около 20 квадратных метров. Огонь возник в кабинете на третьем этаже учебного корпуса, повредив мебель и технику. Из здания эвакуировали 100 человек, никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 35 сотрудников экстренных служб.

