В Таганроге ликвидировали пожар в университете

Пожарные потушили возгорание в Таганрогском ГРТУ на площади около 20 квадратов

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Таганрогского государственного радиотехнического университета. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании на улице Шевченко, 2 поступило в среду в 14:55 мск. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже учебного корпуса.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров — оказалась повреждены мебель и оргтехника. Из здания эвакуировали 100 человек, пострадавших нет.

В тушении участвовали 35 специалистов и 12 единиц техники, включая 22 человека и восемь машин от МЧС России.

Причины пожара устанавливаются.

