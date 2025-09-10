На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таганроге ликвидировали пожар в университете

Пожарные потушили возгорание в Таганрогском ГРТУ на площади около 20 квадратов
ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Таганрогского государственного радиотехнического университета. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании на улице Шевченко, 2 поступило в среду в 14:55 мск. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже учебного корпуса.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров — оказалась повреждены мебель и оргтехника. Из здания эвакуировали 100 человек, пострадавших нет.

В тушении участвовали 35 специалистов и 12 единиц техники, включая 22 человека и восемь машин от МЧС России.

Причины пожара устанавливаются.

Незадолго до этого сообщалось о возгорании в поселке Некрасовский Московской области. По данным специалистов, к месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

Ранее Чемпионат России по выездке оказался сорван из-за пожара в Подмосковье.

