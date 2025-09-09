В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма

В городе Ейске Краснодарского края загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали SHOT очевидцы, здание расположено на улице Шмидта, огонь почти полностью охватил строение. Там находятся не только дельфинарий, но и «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк». Экстренные службы работают на месте происшествия. Причины пожара устанавливаются.

16 апреля 2024 года в Евпатории сгорел зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк». Пожар в зоопарке, который расположен в самом центре города на территории детского парка аттракционов, начался около трех часов ночи. Площадь возгорания составила более 600 кв. м.

Сотрудники МЧС вытащили из пламени женщину и двух медведей. Всего в зоопарке обитали более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

Ранее ферма с животными сгорела в Бурятии.