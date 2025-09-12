На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тамбове произошел пожар в психиатрической больнице

Несколько пациентов пострадали при пожаре в психиатрической больнице в Тамбове
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Пожар произошел в психиатрической больнице в городе Тамбове. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области в Telegram-канале.

Речь идет о Тамбовской психиатрической клинической больнице в Октябрьском районе. По данным надзорного ведомства, в результате возгорания пострадали несколько пациентов.

«По факту пожара проводится процессуальная проверка», — отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что ход проверки находится на контроле прокуратуры Октябрьского района Тамбова. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

10 сентября в Ростовской области произошел пожар в здании Таганрогского государственного радиотехнического университета. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 14:55 мск. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что огонь возник в кабинете на третьем этаже учебного корпуса.

Пламя распространилось на площади около 20 квадратных метров, повредив мебель и технику. Из здания эвакуировали 100 человек, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 35 специалистов и 12 единиц техники. К 16:27 мск огнеборцы потушили возгорание.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось административное здание площадью 2600 квадратных метров.

