Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.

Он отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

В ночь на 10 сентября силы ПВО обнаружили и уничтожили более 10 беспилотников в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области. Гусев сообщил, что в одном из районов обломки сбитого дрона повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске у многоквартирного дома было повреждено остекление.

9 сентября посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что после начала учебного года Вооруженные силы Украины стали чаще обстреливать образовательные учреждения в прифронтовой зоне.

