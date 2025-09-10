На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о ситуации в Воронежской области после атаки дронов

Гусев: силы ПВО за ночь сбили над Воронежской областью 10 беспилотников
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, никто не пострадал.

В одном из районов обломки сбитого дрона повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске у многоквартирного дома повредилось остекление.

В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Минобороны РФ сообщало, что с 17:40 мск 9 сентября до полуночи силы ПВО уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Песков рассказал, повлияла ли атака дронов на Сочи на график Путина.

