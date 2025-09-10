Губернатор рассказал о ситуации в Воронежской области после атаки дронов

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, никто не пострадал.

В одном из районов обломки сбитого дрона повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске у многоквартирного дома повредилось остекление.

В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Минобороны РФ сообщало, что с 17:40 мск 9 сентября до полуночи силы ПВО уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

