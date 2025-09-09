После начала учебного года Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще обстреливать образовательные учреждения в прифронтовой зоне. Об этом заявил посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

В частности, 6 сентября украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате частых атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения, добавил Мирошник.

Посол сообщил также о почти двукратном росте числа обстрелов Брянской области (граничит с Черниговской и Сумской областями Украины). Так, если в августе в регионе в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к 7 сентября этот показатель вырос практически вдвое и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно.

7 сентября сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали западные ракеты для ударов по Донецку и Макеевке.