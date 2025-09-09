На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили об активизации ВСУ обстрелов школ и детских садов

Мирошник: ВСУ после 1 сентября активизировали обстрелы образовательных учреждений
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

После начала учебного года Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще обстреливать образовательные учреждения в прифронтовой зоне. Об этом заявил посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

В частности, 6 сентября украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате частых атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения, добавил Мирошник.

Посол сообщил также о почти двукратном росте числа обстрелов Брянской области (граничит с Черниговской и Сумской областями Украины). Так, если в августе в регионе в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к 7 сентября этот показатель вырос практически вдвое и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно.

7 сентября сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали западные ракеты для ударов по Донецку и Макеевке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами