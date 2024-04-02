В Госдуме объяснили участившиеся атаки дронов ВСУ на регионы России

Украина испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, поставок со стороны Запада становится все меньше, поэтому она предпринимает усилия, чтобы максимально использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По мнению депутата, западные страны не хотят отправлять Украине боеприпасы, потому что у них самих их осталось немного.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские военные подавили более 150 украинских беспилотников.

Тот факт, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по татарстанской Елабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, сказал Картаполов.

Депутат подчеркнул, что российские структуры должны определить, где эти дроны производятся, откуда они летят и как они летят, тогда все эти атаки на территорию России будут прекращены.

«Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будет продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности», — уточнил Картаполов в беседе с Shot.

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Повреждения получили один из заводов и общежитие, пострадали семь человек, все — студенты «Алабуга Политеха».

Днем этого же дня еще один дрон самолетного типа пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в татарстанском городе Нижнекамске, его сбила система радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал мер города Рамиль Муллин. Там никто не пострадал.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».